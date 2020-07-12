الجزار: تكلفة أعمال البنية الأساسية للمناطق غير المخططة 318 مليار جنيه

تحدث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن الأماكن غير المخططة وخطة الدولة نحوها، فذكر أن هذه الاماكن تشمل رقعة جغرافية كبيرة من مساحة مصر، وأن أخر إحصاء في هذا الصدد أثبت أن مساحتها 152 ألف فدان من هذه المناطق وتشمل البناء بدون ترخيص وكافة أشكال التعدي على الأراضي، موضحًا أن إجمالي تكلفة الارتقاء بالبنية الأساسية لهذه المناطق فما يخص المياه والصرف الصحي وبعض أعمال الإنارة فقط يبلغ 318 مليار جنيه.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن فوضى العمران تسبب أضرار اقتصادية كبيرة حين مقارنتها بالعمران المنتظم فالأخير يحقق جوانب اجتماعية جيدة ليس هذا فقط بل يحقق الانتاجية الافضل، موضحًا أن أسباب العشوائيات سواء كانت مناطق غير مخططة أو غير أمنة إلى كونها أسباب اقتصادية واجتماعية يظهر وجهها القبيح في العمران.

وأوضح وزير الإسكان، أن العقود السابقة وتعامل الدولة مع الظاهرة لم يثمر عن نتيجة، لأن السبب الرئيسي للمشكلة لم يكن واضحاً ومع وضع الدولة الآن يدها على لب الأزمة استطعنا توصيف تلك المشكلة والتعاطي معها بأسس علمية سليمة فالعلاج يبدأ من الأسباب، "بالتالي حققنا نتائج أفضل ويتجلى ذلك وضوحا في بناء مجتمعات حديثة توفر البيئة الامنة للمواطن وتوفر فرص عمل لائقة له".