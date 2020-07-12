وزير الإسكان: 318 مليار جنيه لرفع كفاءة بنية المناطق غير المخططة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه يوجد 11 محافظة تمّ إعلانها خالية من المناطق غير الآمنة إضافة لمحافظتي الفيوم وشمال سيناء الخاليتين أساسًا من تلك المناطق ليكون الإجمالي 13 محافظة، وفي نهاية العام الحالي سيكون كل المحافظات خالية من المناطق غير الآمنة.

وأضاف "الجزار"، خلال كلمته، أنَّه يوجد 152 ألف فدان من المعمور المصري مناطق غير مخططة، مبينا أنه تم وضع تكلفة تبلغ 318 مليار جنيه فقط مخصصة لرفع كفاءة البنية الاساسية وليس لتحويلها لبيئة عمرانية مناسبة، لافتا إلى أن التراخي بعض الشيء للتصدي لهذه المشكلة سبب أعباءً شديدة على الدولة.

وأشار إلى أن القاهرة تستحوذ على الحجم الأكبر للمناطق غير المخططة، لافتا إلى جار تطوير الأسواق بالتوازي، موضحا "هدفنا الرئيسي هو أننا مش عاوزين المناطق دي تنمو وتكبر عن كدة ونحجمها ونتعامل معاها ونقضي عليها".