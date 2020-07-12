وزير الإسكان يعلن تطوير 296 منطقة غير آمنة في 25 محافظة خلال 6 سنوات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه منذ 2014 تم العمل تطوير على 296 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، وجرى بناء 175 ألف وحدة سكنية بتكلفة 39 مليار جنيه ما تم إنفاقه بالفعل، ولكن إذا تم إضافة المبالغ التي تم صرفها للمبالغ الجاري تنفيذها سيصل الإجمالي لـ52 مليار جنيه.

وأضاف "الجزار"، خلال كلمته أنه جرى تطوير منطقة "عشش محفوظ" بسوهاج بواقع 890 وحدة سكنية بتكلفة 105 ملايين جنيه، اضافة لمنطقة "السماكين" بسوهاج بواقع 207 وحدات بتكلفة 40 مليون جنيه، وتطوير منطقة "الصحابة" بأسوان بواقع 144 وحدة بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى تطوير منطقة "روضة الغردقة" بالبحر الأحمر بواقع 850 وحدة بتكلفة 250 مليون جنيه، و"روضة القصير" بواقع 76 وحدة بتكلفة 30 مليون جنيه، و"روضة سفاجا" بواقع 76 وحدة بتكلفة 30 مليون جنيه، "روضة راس غارب" بواقع 546 وحدة بتكلفة 320 مليون جنيه، وتطوير 1500 وحدة بالشلاتين بتكلفة 670 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جرى تطوير منطقة "عشش الصفيح – اليهودية" بالسويس بواقع 336 وحدة بتكلفة 40 مليون جنيه، ومنطقة "القابوطي 1 و2" ببورسعيد بواقع 1440 وحدة بتكلفة 155 مليون جنيه، ومنطقة "هاجوج والإصلاح والجناين" ببورسعيد بواقع 860 وحدة بتكلفة 210 ملايين جنيه، ومنطقة "زرزارة 1 و2 و3" ببورسعيد بواقع 2760 وحدة بتكلفة 390 مليون جنيه.

واستكمل أنه تم تطوير منطقة الرويسات بجنوب سيناء بواقع 496 وحدة بتكلفة 315 مليون جنيه، ومنطقة "الكندلية" بالغربية بواقع 168 وحدة بتكلفة 95 مليون جنيه".

وتابع: "تم تطوير منطقة بشاير الخير بالإسكندرية بواقع 30 الف 317 وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه، وطلمبات المكس بواقع 315 وحدة بتكلفة 35 مليون جنيه، وروضة السيدة بالقاهرة بواقع 816 وحدة سكنية بتكلفة 330 مليون جنيه"