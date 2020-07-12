وزيرة الصناعة: هناك نظام لتخريد أي سيارة يزيد عمرها عن 20 عاما

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن هناك نظام من أجل تخريد السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاما، وسيتم صرف سعر التخريد وعمل قرض لحصوله على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات، فمن حق المواطن أن يركب سيارة لائقة سواء كانت أجرة أو خاصة.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه ليس مطلوبا من أي مواطن يريد استبدال سيارته سوى تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومي، وسنعتبر السيارة مقدما للسيارة الجديدة.

وتابع: "كنا نتحدث عن فائدة بسيطة ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال عن الفائدة ستكون صفرية، وتم التواصل مع مصانع السيارات وحريصون على عمل هذه المصانع وقادرون على الوفاء بالطلبات".

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة، في مداخلة أخرى ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، عن برنامج لإحلال 50 ألف سيارة تعدى عمرها 20 عاما، والغرض هو تحسين حياة المواطن، مؤكدة أن إحلال السيارات بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، كما أن هناك برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأوضحت أن قيمة التحويل سيتم تسديدها على فاتورة الغاز، كما أن هناك 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز كما أننا بصدد إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.