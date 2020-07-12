نجل أميتاب باتشان: حالة زوجتي وابنتي استدعت حجرا منزليا بسبب كورونا

أعلن الفنان البوليودي أبهيشيك نجل الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان، عبر حسابه على تويتر، إيجابية تحليل ابنته وزوجته لفيروس كورونا، وأن حالتهما استدعت حجرا منزليا فقط.

وكتب أبهيشيك "أيشواريا وأراديا تحاليلهما ظهرت إيجابية وتستلزم حالتهما حجرا منزليا، أما أمي وباقي العائلة تحاليلهم سلبية.. شكرا لكل من دعا وصلى لنا".

وكان أعلن النجم الهندي أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه خضع للمسحة الطبية التي أكدت إيجابية الإصابة، وكذا نجله أبيشيك باتشان.

وطالب النجم الهندي كل من خالطه، خلال الأيام الـ10 الأخيرة، بضرورة الخضوع إلى فحص طبي، كما أعلن بالأمس الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.