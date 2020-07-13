حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

انتبه اليوم فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.