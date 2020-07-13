حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك في الأعمال التطوعية بشكل مستمر.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمنحك يقظة وسرعة بديهة.. فلا تتردد اليوم في الإعلان عن أفكارك ومطالبك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يعدك القمر بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.