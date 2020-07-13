حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحديد وتنظيم كل ما يتعلق بالمال والأعمال وتقوم بتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم تمنحك طاقة عاطفية وتدفعك لمناقشة قضايا فكرية وتستطيع أن تعرض رأيك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.