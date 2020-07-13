غدا.. انتهاء أعمال إصلاح حميات بنها.. ووضع خطة للتطوير

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جار إصلاح العطل الذي حدث بشبكة الأكسجين بحميات بنها غدا أو بعد غد على أقصى تقدير ودخوله الخدمة مرة أخرى.

وأضاف "الطباخ" في تصريح له اليوم، أنه تم زيادة السعة السريرية للعناية المركزة بالمستشفى من 12 إلى 25 سرير بالإضافة إلى دخولها خطة التطوير حاليا ليتم إضافة رعاية متوسطة في الدور الأخير وتطوير شبكة الأكسجين بالكامل مرة اخري ضمن خطة الوزارة لتعمل بتانك 7 الاف لتر وايضا تطوير الشبكة في بهتيم وطوخ المركزي وشبين القناطر .

واستطرد "الطباخ"، إن المستشفى استوعب فوق طاقته الفترة الماضية، مضيفا أن شبكة الأكسجين كأي آلة معرضة للعطل، مؤكدا عدم تضرر المرضى.