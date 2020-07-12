التنمية المحلية: القبض على مجموعة من أصحاب الشركات بسبب مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى القبض على مجموعة من أصحاب الشركات، أفراد ومقاولين وأصحاب شركات، بسبب مخالفات البناء.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "من قام بأخذ التوكيل من الشخص الكاحول وباع للسكان هو المسؤول، والدولة المصرية تقبض عليهم وتحولهم للنيابة العسكرية".

وتابع أن الوحدات المخالفة إذا كان فيها اتحاد ملاك أو اتحاد ساكنين فإنهم يوكلون محاميًا، الذي يتصالح نيابة عنها، ليدفعوا 25% من القيمة إلى أن يتم المعاينة على الطبيعة.

وأردف: "لو كان نفس الشخص هو الساكن الوحيد في الدور التاسع بعمارة مرخص لها البناء 5 أدوار فقط، ولم يتم العثور على السكان في الأدوار من السادس إلى التاسع إلا هذا الشخص، فإنه يتصالح على الشقة الخاصة به ويبلغ الموجودين في الحي بعدم وجود سكان".

ووعد قاسم، الإعلامي خالد أبو بكر، بأن يرد عليه بخصوص الحالة الخاصة بالشخص الذي يسكن في الدور التاسع، بعدما قال له أبو بكر إنه يسكن في محافظة الفيوم، وذلك بعدما يتواصل مع المسؤولين في المحافظة.