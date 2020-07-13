الجزار: مصر لم تُنشئ في الماضي أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في عام واحد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه مهتم بمجال العمران منذ تخرجه من جامعة القاهرة قبل سنوات طويلة، والدولة المصرية لم تنشئ في العصور السابقة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في عام واحد، في أقصى فترات ازدهار العمل على هذا الملف الإسكاني، موضحًا أن مصر الجديدة حتى الآن بنّت بالفعل نحو مليون وحدة سكنية، بينهم نحو 610 إسكان اجتماعي، بالإضافة لمشروعات مصر دار مصر وسكن مصر وجنة ليصل الإجمالي لمليون وحدة.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على شاشة " المحور"، أن التكليف الجديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بإنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و50 ألف لإسكان العشوائيات، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان حاليا ليس هدفها الجانب الاقتصادي إطلاقا، موضحًا أن هدف مصر ليس إنشاء مدن ذكية، بل هي مدن ريادة المال والأعمال، تم إنشائها لتقديم دور معين تفتقره المنطقة التي أنشئت فيها.

وتابع الوزير: "سكان هذه المشروعات يجب أن يكون لديهم جزء من المعرفة حتى يستفيد من هذا المجتمع الجديد، فنحن نقدم بناء مؤسسي للقدرات، ومنظومة المتابعة والصيانة والمراقبة جزء مهم للغاية من هذه المشروعات، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق المحافظات".