عبير موسى: قيادي إخواني يتحكم في البرلمان التونسي ورئيسه

كشفت النائبة التونسية عبير موسى، تفاصيل اعتصامها مع عدد من النواب داخل البرلمان لسحب الثقة من رئيسه الإخواني راشد الغنوشي لاتهامه بدعم الإرهاب، قائلة: "الحزب الدستوري الحر حذر من قبل مثل هذه الممارسات، ونبه الرأي العام التونسي إلى أن البرلمان محكوم من قبل قيادي من جماعة الإخوان ومكلف بأخونة تونس وتنفيذ الأجندة الإخوانية بالمنطقة".

وأضافت "موسى" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن شخصا محل مراقبة وزارة الداخلية دخل البرلمان الجمعة الماضية لوجود خطر لأنه له علاقة بالتنظيمات الإرهابية، وقد سبق أن حوكم على جريمة إرهابية في 2005، ولكن بعض ضغوطات برئيس كتلة لما يسمى "ائتلاف الكرامة" الذراع المكلف بالعنف والبلطجة داخل البرلمان تمرد على الأمن الداخلي وأصر على إدخال هذا الشخص بعلم من الغنوشي.

وتابعت: "وبعد دخول هذا الشخص تسبب بفوضى وعنف تجاهي، هذا تم معاينته صوتا وصورة أمام أعين الإعلام والرأي العام، ما يدل على أن البرلمان محكوم من اصدقاء الإرهاب، ويريدون أخونة تونس ولذلك قررنا في الدخول في اعتصام احتجاجا على فساد رئيس البرلمان ودعمه الإرهاب".