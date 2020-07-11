عبير موسي: لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان

أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، في البرلمان التونسي عبير موسي، اليوم، إنه لا سبيل لاستمرار راشد الغنوشي في رئاسة البرلمان.

وأضافت عبير موسي، أنّ الاثنين المقبل، سيكون يوما فارقا في تاريخ البرلمان"، مضيفة "أنه يمثل منعرجا"، وذلك على خلفية التجاوزات القانونية التي رافقت العدول عن قرار منع مصنف ضمن تنظيمات إرهابية من الدخول الى البرلمان، إلى جانب الاعتداءات التي طالتها من رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وطالبت موسى في فيديو مصور نشرته على صفحتها بفيس بوك، ليلة الجمعة، بسحب الثقة من الغنوشي، قائلة "إنه لا سبيل لأن يواصل رئيس جماعة الإخوان المسلمين والداعم الأول للإرهاب" رئاسة البرلمان ودعم الإرهاب.

وبينت رئيسة كتلة الدستوري الحر أنّ بقاء الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خذر في موقعهما إلى جانب ذراعه ائتلاف الكرامة "يساوى خراب البلاد".

يشار إلى أن البرلمان التونسي يعقد الاثنين جلسة عامة، ستخصص لتوجيه أسئلة شفوية إلى عدد من نواب أعضاء الحكومة، وفق بيان رئاسة البرلمان الخميس.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن تحركات حثيثة تجري بين عدد من الكتل النيايبة لتفعيل عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وجمع 73 توقيعا عليها، قبل عرضها على جلسة عامة.

يذكر أن "الحزب الدستوري الحر" سعى خلال الأيام الماضية إلى حشد النواب للتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، كما حاول الدفع باتجاه مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.

ولطالما انتقدت موسي الغنوشي وحركة النهضة التي تعتبرها مرتبطة بالإخوان، مؤكدة أن أموالاً أجنبية تصل لتونس لدعم الجماعة.