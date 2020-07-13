أستاذ اقتصاد بترول: 2030 تمثل رؤية طموحة لقطاع الغاز

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول بكلية الهندسة جامعة السويس، إن رؤية مصر 2030 تظهر بوضوح في أداء قطاع الطاقة المتمثل في تسجيل إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، وفائض الغاز والكهرباء، وأدنى دعم للوقود على الإطلاق، وتعمل جميع شركات النفط العالمية الكبرى في مصر، مع وفرة من اكتشافات الغاز ومشاريع إنتاج الغاز الجديدة التي يتم الإعلان عنها واحدة تلو الأخرى.

وأضاف "كامل" لـ "الوطن"، أن هذا التنفيذ الدقيق للإصلاحات هو ما أدى إلى هذا الانقلاب الهائل للثروات من الركود قبل عام 2014 في التنقيب عن النفط والغاز والإنتاج الذي أدى إلى الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى فائض إنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال اليوم.

وأشار إلى أنه لم يكن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار في عام 2016 على سبيل المساعدة، ولكن كان بشروط ملحقة تتطلب إصلاحات اقتصادية وطاقة رئيسية، وإلغاء دعم الوقود، وآلية جديدة لتسعير الغاز، حفزت شركات النفط العالمية للاستثمار وزيادة الإنتاج وبرنامج الخصخصة الذي فتح قطاع الغاز، وعلى ميزان العرض والطلب على الطاقة، والذي تشير التقديرات إلى أنه في عام 2019 انخفض استهلاك الكهرباء فعليًا بما يقرب من 4%، ما أدى إلى فائض في العرض.