أستاذ اقتصاد بترولي يتوقع تدفق أولي 5000 برميل لحقل بشروش في اليوم

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن اكتشاف شركة إيني الإيطالية واستطاعتها في حفر أول بئر استكشافي للتنقيب عن الغاز في مياه دلتا النيل في مصر بالاشتراك مع أعضاء مقاولي بي بي، وتوتال، وإعلانها أنه سيتم إجراء اختبارات لمعرفة حدود حقول "بشروش" المكتشفة حديثًا، التي يبلغ عمقها 22 مترًا في شمال الحماد، على بعد 12 كيلومترًا من حقل نوروس وحوالي كيلومتر واحد من حقل بلطيم الجنوبي الغربي، ويعد كشفا مهما جدا.

وأضاف كامل، أن الشركات الثلاث "إيني" و"بي بي" و"توتال" ستبدأ اختبار خيارات تطوير "بشروش" بالتنسيق مع قطاع البترول في الجانب المصري باختيار استراتيجية تنمية المنطقة بشكل سري، وكانت إيني قد أعلنت في أكتوبر من العام الماضي، اكتشاف موارد جديدة في عقد إيجار أبو رديس السدري التنموي في خليج السويس حيث قامت شركة بتروبيل العاملة، التي تمتلكها إيني والمؤسسة المصرية العامة للبترول (EGPC)، بحفر بئر تقييمي لمنطقة اكتشاف سدري الجنوبية، الذي تم الإعلان عنه في يوليو وذلك مع تقديرات لاحتواء حوالي 200 مليون برميل من النفط، موضحا أنه من المحتمل أن يبلغ البئر معدل التدفق الأولي المتوقع حوالي 5000 برميل في اليوم، وهو معدل جيد.

وأشار كامل، إلى أن هذه النتائج تأتي استمرارا للسجل الحافل الإيجابي لاستكشافات امتيازات إيني التاريخية في مصر وتثبت كيف أن استخدام الاستراتيجيات الحديثة في الاستكشاف والتكنولوجيا يسمح بإعادة تقييم المجالات كان الاسكتشاف فيها قد وصل لمرحله متأخرة، حيث إن الشركة المكتشفة لحقل ظهر العملاق الذي أحدث ثورة كبيرة في قطاع الغاز في مصر.