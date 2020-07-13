بدءا من اليوم.. تعرف على منافذ بيع وحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى
إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى بنسبة 20% عبر أبلكيشن المحمول
كتب:
توفيق شعبان
06:19 ص | الإثنين 13 يوليو 2020
تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الاستعدادات النهائية لرحلات عيد الأضحى المبارك، من حيث تجهيز القطارات وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتعقيم القطارات والمحطات لمواجهة كورونا.
وترصد "الوطن" في 7 معلومات تواريخ وأيام حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى وهى كالتالي:
١- حجز مقاعد تذاكر القطارات، اليوم الإثنين 13 يوليو، التي ستتحرك يوم 27 يوليو.
٢- حجز مقاعد تذاكر القطارات، يوم الثلاثاء 14 يوليو، والتي ستتحرك يوم 28 يوليو.
٣- حجز مقاعد تذاكر القطارات، يوم الأربعاء 15 يوليو، والتي ستتحرك يوم 29 يوليو.
٤- حجز مقاعد تذاكر القطارات، يوم الخميس 16 يوليو، والتي ستتحرك يوم 30 يوليو "وقفة عيد الأضحى".
٥- إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى بنسبة 20% عبر أبلكيشن المحمول.
٦- زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية لمنع الزحام على شبابيك التذاكر للوقاية من كورونا.
٧- تجهيز 25 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الحاجة.