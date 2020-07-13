بعد عرض حلقاته الأولى.. 3 أشياء تدفعك لمشاهدة مسلسل "جمجوم وبم بم"

انطلق عرض أولى حلقات مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبم بم"، للفنانين محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد سلام، يوم الخميس الماضي، وذلك على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث حقق العمل تفاعلاً كبيراً علي السوشيال ميديا، وفي التقرير التالي نوضح أبرز معلومات عن المسلسل:-

- ينتمى المسلسل إلى تيمة أعمال الرعب لكن بشكل كوميدي من خلال شخصين هما "جمجوم" و"بم بم" واللذان يكونان فريقا لعمل شركة تحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" للعمل على مكافحة ومحاربة الخوارق وتقع لهما العديد من المفارقات الكوميدية فى كل مكان يذهبان له لمزاولة عملهما.

- يشارك بالعمل عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان أحمد صلاح السعدني، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرون.

- تابع النجم العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، جمهوره ومتابعيه مقاطع من الحلقة الأولى للمسلسل خلال مشاهدته، معبرًا عن إعجابه بالكوميديا المقدمة فى هذا العمل.