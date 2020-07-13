البيجاما والطبيعة والثري دي.. أفكار لجأت لها مايا دياب في حفلاتها

أعلنت المطربة مايا دياب عن حفلها الثالث "أون لاين"، والمقرر إقامته الخميس المقبل، حيث حرصت على جذب انتباه جمهورها بطرق مختلفة.

وأعلنت "مايا"، أن حفلها الثالث والذي سيتم أون لاين يوم الخميس المقبل، سوف يكون مستوحى من الطبيعة، حيث نشرت لقطات من حفلها وهي تقدم بروفات وسط زرع أخضر بملابس سوارية

وقد سبق واستخدمت مايا عددا من الأساليب لجذب الانتباه في حفلاتها السابقة فظهرت في حفلها الأول والذي أقامته في منزلها بالبيجاما.

أما حفلها الثاني فقد حرصت على تصوير البث المباشر بكاميرات 360 درجة بخاصية الثري دي لجذب الجمهور

طرحت مايا دياب مؤخرا أغنيتها الجديدة "أنا" بطريقة الفيديو كليب وتم تنفيذها بطريقة الرسوم المتحركة "الكارتون"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا بتصدر تريند تطبيق "تيك توك".