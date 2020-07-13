أحمد فلوكس يوجه رسالة لجمهوره: "فيه ناس خسارتهم مكسب"

نشر الفنان أحمد فلوكس، رسالة إلى جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقال: "فيه ناس خسارتهم خسارة، زي الطيبين، الداعمين، المتاحين لك رغم مشاغلهم، الجدعان، الذين ينقلون لك العلم والنفع والخبرة والدين والخير، وتجدهم في الشدة، المخلصين الأنقياء، من يحافظون على كلامهم ومشاعرك".

وأضاف، "فيه ناس خسارتهم مكسب، وخروجهم من حياتك نعمة كبيرة، الصنف الأول حافظ عليه، ذهب ذهب... صعب تعويضه خصوصا في هذه الأيام، وقليلين".

وتابع، "الصنف التاني السوق مليان... لا تقلق مخسرتش حاجة، قشرة قشرة" .