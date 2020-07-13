نقيب المحامين: آن الأوان لإجراء انتخابات الفرعيات

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إنه آن الأوان لإجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، لاسيما بعد فتح باب انتخابات الشيوخ.

وأضاف "عطية"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن": "لم يحدد حتى الآن موعد خاص بإجراء العملية الانتخابية"، مؤكدا أنه سيستطلع رأي النقابات الفرعية والمحامين، للاتفاق على موعد مناسب لإجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي يتناسب مع الجميع".

وتابع: "ساستمع لآراء المحامين أولا قبل تحديد موعد الانتخابات، إعمالا بمبدأ الديمقراطية، الذي أحرص دائما على إدارة النقابة وفقا له".

يشار إلى أن المدة القانونية لمجالس النقابات الفرعية والمقررة بأربع سنوات، انتهت إبريل الماضي.