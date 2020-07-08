نقيب المحامين: عفوت جنائيا وتأديبيا عمن سبوني.. وتركت أمري إلى الله

أعلن نقيب المحامين، عن عفوه جنائيا وتأديبيا عمن شتموه وسبوه وقذفوا في حقه وأساءوا إليه، قائلا: "تركت أمري إلى الله، وضمائرهم".

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، أعلن تقديمه بلاغ إلى النيابة العامة عن القذف في حقه بالادعاء كذبًا بأنه أعطى أربعة ملايين جنيه من أموال النقابة إلى عضو بالمجلس.

وتقدم عطية بالبلاغ ضد كل من سوزان عمر أبو بكر وخالد غنيم وسميرة هجرس ومعروض على هيئة المكتب إحالتهم للتأديب عن اتهامهم بالقذف في حق نقيب المحامين.

جاء ذلك بعد أن نشرت المحامية سميرة هجرس والمحسوبة على جبهة الإصلاح عن تحرير نقيب المحامين رجائي عطية، منفردا لشيك بمبلغ أربعة مليون جنيه لأحد أعضاء مجلسه قبل شهر من تشكيل هيئة المكتب وقد ذكر أن ذلك نظير ما تكبده العضو من جيبه الخاص نظير أعمال تجديد "قديمة" بأحد النقابات الفرعية.