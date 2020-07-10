نقيب المحامين: تنفيذ 18 حكما قضائيا بالعودة من الزوال لجدول المشتغلين

أمر نقيب المحامين رجائي عطية، بتنفيذ 18 حكما قضائيا بالعودة من الزوال، مشيرا إلى أن الباقي معروض تباعاً.

وكان عطية، قد قرر عرض الملفات الخاصة بالعودة من الزوال على هيئة المكتب لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه، مضيفا: "تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب".

وجاء نص القرار: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا بتشكيل لجنة للتقدير والبت في أدلة الاشتغال للعودة من الزوال من عدمه".

وأضاف: "نظرا لتخلف كثيرين من الأعضاء عن حضور جلسات اللجنة، ما يعطل أعمالها، في الوقت الذي تراكمت فيه التظلمات المقدمة من المحامين والمحاميات، لذلك قررنا عرض الملفات على هيئة المكتب ولو بالتمرير، لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه، كما تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب".