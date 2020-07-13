وزيرة الصناعة: تقسيط تكلفة تحويل السيارة من بنزين لغاز على 5 سنوات

كشفت الدكتورة نيفين وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقالت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن استخدام الغاز له شق اقتصادي وشق اجتماعي، لافتة إلى أنه يوفر 50% من تكلفة الوقود المستخدمة شهريًا.

وأوضحت الوزيرة أن تكلفة التحويل أقل من الأموال التي يتم توفيرها، لافتة إلى أنه يمكن تحويل أي سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن السيارات القديمة التي تعمل منذ أكثر من 20 عاما بالوقود سيتم تخريدها وإخراجها من الخدمة: "دلوقتي انبعاثتها وأعطالها لا تليق ان يبقى عندنا عربيات عمرها 20 سنة" مؤكدة أن الريس السيسي وجه بعمل برنامج تمويلي ميسر على عدد سنوات مناسب واعتبار قيمة السيارة المكهنة كمقدم للسيارة.

وتابعت: "بنحاول نرتقي بحياة المواطن وبنحاول نوفر له عربية مناسبة وحديثة وتكلفة مصاريفها في حدود اللي يقدر عليه وميبقاش ماشي في شوارعنا والطرق بتاعتنا عربيات متهالكة".

وأكدت "جامع" أنه يتم تقسيط قيمة تحويل السيارة من بنزين لغاز والذي يصل لـ12 ألف جنيه، ويمكن تقسيطه لمدة 5 سنوات، مشيرة أنه يمكنه دفع الأقساط على فاتورة تمويل الغاز بأن يدفع 105 جنيهات قيمة الغاز بدلًا من 100 جنيه.