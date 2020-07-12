وزيرة الصناعة توضح فوائد تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز يعود على المواطن بالنفع، كما أن تكلفة التحويل قيمتها من 8 إلى 12 ألف جنيه حسب نوع السيارة، مؤكدة أن تكلفة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز تقريبا يمكن تغطيته في خلال 4 شهور فقط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور".

وأضافت "جامع"، أنه حال الافتراض أن السيارة الأجرة تستخدم 15 لتر بنزين يومي، في سعر 7.5 في 30 يوم، قيمة ذلك تقريبا 4 آلاف جنيه، في حين أن لتر البنزين يقابله 1.1 متر مكعب غاز، وسعر المتر 3.5 جنيه في 30 يوم، قيمة ذلك نحو 1900 جنيه، ما يوفر أكثر من نصف المبلغ الذي كان يُنفقه المواطن في السابق على سيارته التي تعمل بالبنزين وبالتالي يعود ذلك بالنفع.

وتابعت: "في حال أن المواطن ليس لديه قيمة التحويل يذهب لأحد مراكز التحويل أو جهاز تنمية المشروعات، ويتم تقسيط المبلغ كما يريد المواطن على عام أو أكثر بحد أقصى 5 سنوات"، موضحة أن شروط تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز تّكمن في أن لا يكون عمر السيارة أكثر من 20 عامًا، وهو ما يُعني موديل عام 2000 فيما فوق، بالإضافة لأن تكون قدرة الماتور لا تقل عن 75%".