وزيرة الصناعة: تحويل 147 ألف تاكسي وميكروباص من البنزين إلى الغاز

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مدى خطة إحلال السيارات القديمة يتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث، مشيرًا إلى أنها تشمل أكثر من محور وبرنامج.

وأضافت "جامع" ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن هناك خطة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين لكي تتحول إلى الغاز الطبيعي، حيث لم يتعدَ عمرهم 20 سنة، وذلك في خطة على مدار 3 سنوات.

وتابعت أن هذا البرنامج موجود حاليًا، وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، التسليط الإعلامي عليه بشكل أكبر، حيث يوفر 50% من قيمة الوقود المستخدم، وهو ما يمثل قيمة اقتصادية عالية.

وأردفت أن من شروط إحلال السيارات القديمة، هو ألا يكون عمرها أكثر من 20 عامًا، كما أن كفاءة الموتور تكون 75% بحد أدنى، والتوجه إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم إتاحة التحويل وتقسيط المبلغ الذي يتراوح ما بين 8000 جنيه و12000 جنيه خلال 5 سنوات.