التنسيق الحضاري: لجان متخصصة من معماريين وأثريين لرصد المباني التراثية

أكد المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري الدولة تضع أعينها على مباني التراث المعماري والعمران ذات القيمة والمناطق التاريخية.

وقال "أبوسعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن المبنى المتميز هو الذي يمثل حقبة تاريخية أو الذي فيه مفردات معمارية أو مرتبطة بشخصية أو مزار سياحي.

وأوضح أنه تم إضافة تقديم تظلمات عن اعتبار المباني ذات تراث وذلك على موقع الجهاز على شبكة الإنترنت بدون الذهاب للجهاز لتقديم الطلب، كما يمكن متابعة التظلمات ومعرفة نتيجتها عن طريق الموقع للتسهيل على المواطنين.

وأشار أن هناك لجان متخصصة بها معماريون وأثريون لرصد المباني التراثية وتسجيلها، مؤكدًا أن من حق أصحاب هذه المباني التظلم على أن يتم بحث التظلم بواسطة لجنة متخصصة.

وأكد "أبوسعدة"، أنهم يعملون على عدد من المشروعات منها إحياء مدينة "شالي" بواحة سيوة وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.