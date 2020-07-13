صندوق تحيا مصر: شاركنا في مشروع الأسمرات 3 بنصف مليار جنيه

وصف محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، افتتاح مشروع الأسمرات 3، بأنه موسم حصاد الخير.

وقال "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الصندوق شارك بنصف مليار جنيه في مشروع الأسمرات 3، مطالبًا كل من تبرعوا للصندوق بالفخر لما حققه الصندوق في المشروع.

وأشار إلى أن الصندوق قام بفرش كل الوحدات السكنية في بالكامل سواء الأجهزة الكهربائية والأثاث، مؤكدًا أنهم أقاموا فصولا لمحو الأمية والمبادرات الصحية، بالإضافة للمدينة الشبابية التي أقيمت بمستوى عالمي، لافتًا أن الصندوق شارك في إنشائها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.