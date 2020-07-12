باحث مشيدا بافتتاح السيسي الأسمرات 3: "يد تبني ويد تحمل السلاح"

أشاد محمد شادي الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي "حي الأسمرات 3"، قائلًا: "يد تبني ويد تحمل السلاح".

وأضاف "شادي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه الفساد بشكل لم يكن يتوقعه أحد، المشكلة في الإرادة السياسية الحقيقية للمواجهة، ولدينا مجتمع قائم على مسألة المخالفة، بداية من المقاول الذي يبني بشكل خاطئ، ويرشي مسؤول ويتعدى على أملاك الدولة، ويتحايل على دفع الضرائب".

وتابع، أن الدولة كانت متساهلة مع "الفهلوة"، مشيرًا إلى أن الفساد في مصر كان منهجًا وليس فساد أفراد، حيث لم يكن فسادًا ماليًا فقط، بل أصبح تواطؤ مع الفساد: "هناك مواطن يبني على أرض الدولة ويتم تسهيل الأمر عليه".