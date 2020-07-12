"الإسكان": 300 جنيه شهريا سيدفعها المواطنون في الأسمرات قيمة الصيانة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه جرى تطوير 296 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة 61 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يوجد 2 مصعد في منطقة "الأسمرات 3" في كل عمارة، و4 خزانات للمياه، موضحا أن المواطن سيدفع 300 جنيه شهريا مقابل أعمال الصيانة بالمنطقة كما أن المواطن يتسلم الوحدة السكنية بأثاثها بالكامل.

وأضاف "الجزار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه بنهاية العام الجاري سيتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق العشوائية غير الآمنة، موضحا أن يوجد 13 محافظة خالية من المناطق غير الآمنة، متبقي 14 محافظة وتباعا خلال الأشهر المقبلة سيتم الانتهاء من تلك الظاهرة، نأمل من المواطنين بالحفاظ على المناطق بعد تطويرها.

وأشار إلى عدد المستفيدين من خطة تطوير العشوائيات غير الآمنة مليون و150 ألف مواطن، لافتا إلى أنه جرى وجارٍ تنفيذه حاليا مليون وحدة سكنية منهم 114 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي و194 ألف وحدة جاري التنفيذ بها، كما جرى تنفيذ من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر- سكن مصر – جنة" جاري وتم تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بإجمالي 750 ألف وحدة.