رئيس "الأسمرات": الدولة تستهدف إخراج جيل جديد من الشباب

أعرب المهندس حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، عن سعادته البالغة بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثالثة من الحي، واصفًا اليوم بـ "يوم عرس"، مؤكدًا أن المرحلة الثالثة شهدت افتتاح مدينة رياضية شبابية بتكلفة 230 مليون جنيه، وكل الألعاب مجانية، واصفًا حي الأسمرات بأنه عباره عن مدينه بدون توكتوك.

وأضاف "غندور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الدولة تستهدف إخراج جيل جديد من الشباب، والحي تم افتتاحه منذ أربع سنوات، ولم يستطيع أحد من الأهالي تغيير لون بلكونة، وهذا يأتي في إطار الحفاظ على الحي.

وأوضح رئيس حي الأسمرات، أن الحي وفر الكثير من فرص العمل للأهالي، ويتم حاليًا تصدير منتجاتهم من الملابس الجاهزة لألمانيا، والسبح للسعودية، مؤكدًا أن جميع سكان الأسمرات حصلوا على حق انتفاع بإيجار شهري، ولا يحق لهم بيع هذه الوحدات، ولكن رُصد قيام 42 مواطنًا بتأجير وحداتهم، وتم سحب هذه الوحدات منهم.