متى يبدأ تطبيق عدم ترخيص سيارات الوقود قبل تحويلها.. وزيرة الصناعة تجيب

ردت الدكتورة نيفين جامع على سؤال "هل الناس اللي هتروح ترخص بكرة لازم تحول عربيتها وتبقى غاز؟".

وقالت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إننا في مصر سنصل لمرحلة عدم تجديد الترخيص إلا بعد تحويل السيارة للغاز الطبيعي "هنوصل للمرحلة دي لكن مش من بكرة لأن أحنا لازم عشان نطلق القرار ده يكون حصل توعية للمواطنين والبنية التحتية مجهزة".

وأوضحت الوزيرة أننا لدينا محطات للغاز الطبيعي وسيتم التوسع فيها، مؤكدة أن أصحاب السيارات غير مضطرين حاليًا لتحويل السيارات البنزين والسولار إلى غاز، مشددة على أن الدولة تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري، مشيرة أنه سيتم تخريد السيارت القديمة واعتبار قيمة التخريد كمقدم للسيارة الجديدة التي سيتم إتاحتها بنظم تمويل جديدة جدًا.