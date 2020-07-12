بعد قرار الرئيس السيسي.. خطوات تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ أي سيارة بنزين جديدة لن تُرخص إلا بالغاز، وينطبق ذلك على أي سيارة سواء ميكروباص أو تاكسي، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه تكلفة تحويل مليون سيارة من البنزين إلى الغاز طبيعي.

وترصد "الوطن" إجراءات تحويل السيارة للعمل بـالغاز الطبيعي.

إجراءات تحويل السيارة من البنزين للغاز

يجب توفير عدد من المستندات، وهي:

- صورتان من رخصة السيارة.

- صورتان من بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مياه أو نور أو تليفون لمنزل صاحب السيارة.

- ضامن من الدرجة الأولى، وبطاقته.

وتتكون عملية التحويل من أسطوانة الغاز، ومنظم الضغط، والخلاط، وجهاز الحقن، ومفتاح التحويل، وصمام الملء (بلف الشحن)، وصمام الغاز، وصمام البنزين.

ويتم التحويل من خلال شركات تحويل السيارات من بنزين إلى غاز، وعناوينها الرئيسية كالتالي:

شركة العربية للغاز

11 شارع الأندلس، هليوبوليس، القاهرة

رقم التليفون: 24548070

شركة كارجاس

مربع 312 شارع اللواء محمد ابراهيم الشيخ، الماظة، القاهرة

رقم التليفون: 22917237

شركة غازتك

القطاع الأول من أول شارع التسعين بجانب مول مركز المدينة التجاري، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

رقم التليفون: 25034100

شركة ماستر جاس

262 شارع السودان، المهندسين

رقم التليفون: 33455469

شركة الغاز الطبيعي للسيارات

68 عمارات رابعة الاستثمارية، أول شارع عباس العقاد، بعد مسجد الحق، مدينة نصر.

رقم التليفون: 24140220

وعلى هامش احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة اليوم، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة خلال كلمتها أنّ هناك مليون و800 ألف مركبة ملاكي سيتم تطويرها على مدار عامين وفقًا للخطة، مشيرة إلى أنّه سيتم إنشاء 366 محطة غاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه، ولكن الوقت الحالي وانتشار محطات الغاز على مستوى الجمهورية يتيح إطلاق المبادرة لكي يتمتع أصحاب السيارات الملاكي والأجرة بمنظومة الغاز الطبيعي.

وأضافت: "لدينا 240 ألف مركبة نقل أجرة يصعب تحويلها للغاز الطبيعي، وسيتم تحويلها لميكروباص حديث على مدار السنوات المقبلة، وسيتم توفير ميكروباصات حديثة بنظم تمويل ميسرة"، مشيرة إلى أنّ تخصيص 250 مليار جنيه لعمل الإحلال التدريجي لـ1.3 مليون مركبة ملاكي متقادمة.