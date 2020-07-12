جامع: لدينا رغبة في منع السيارات التي تعمل بالسولار وتحويلها إلى غاز

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجب أن نركز على الوفر الذي يعود على المواطن من استخدامه للغاز وليس مجرد أن يتم إطلاق برنامج لإجباره على العمل بالغاز، وتم عمل معادلة بسيطة في حالة استخدامه 15 لترا تقريبا يوميا من البنزين وبالمقابل له من الغاز سيكون هناك وفر شهريا نحو 3900 جنيه في حالة استخدام البنزين، وإذا استخدم بنفس الكمية غاز طبيعي يكون هناك وفر من 1900 إلى 2000 جنيه.

وأضافت جامع خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أنه إذا كانت تكلف التحويل 8 آلاف جنيه وفي حالة عدم احتياج المواطن لقرض أو أي وسيلة مساعدة سيستطيع تغطية هذه التكلفة في خلال 4 أشهر، وإذا كانت ظروفه المالية لا تتحمل هذا فهناك برامج تمويلية تصل إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه، وفي كل تفويل يتم استقطاع جزء من هذا المدفوع لمقابله ما تم تحويله وقيمة التحويل.

وتابعت، أن المنظومة تعمل بشكل جيد ولكن لابد أن يتم التسويق لها بشكل جيد لأننا لدينا رغبة أن يكون برنامج قومي ومنع وجود ميكروباصات تعمل بالسولار، وعلى الجانب الآخر نمنع المركبات التي تعمل بالبنزين ولديها تقادم مثل الموجودة حاليا، موضحة أن كل ذلك يؤثر في رفع مستوى معيشة المواطن بالإضافة إلى المستوى القومي الذي يخفض في عجز الميزان التجاري، مؤكدة على أنها مؤشرات تصب في مصلحة المواطن ورفع كفاءة الحياة بالنسبة له.