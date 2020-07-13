تخصيص أول حفل لمسرحية "علاء الدين" لجيش مصر الأبيض

كشف المخرج مجدي الهواري، تفاصيل عرض مسرحيته الجديدة "علاء الدين" في الموسم الصيفي.

وأكد الهواري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنهم سيعودوا للعمل ويحترموا القرار الذي اتخذته الحكومة بنسبة 25% رغم الخسائر التي ستسببها له وللممثلين.

وأشار إلى أنه مع صحة وسلامة المشاهد، مشددًا على أن سلامة الجمهور أهم من العرض وأهم من المسرحية مؤكدًا أنهم قرروا الفتح رغم أي ظروف يمروا بها مع إتباع كافة الاجراءات الاحترازية.

وكشف الهواري أنه اجتمع مع فريق العمل واقترح الفنان أحمد عز بعمل يوم عرض من أجل الأطباء والممرضين "الجيش الأبيض" وقرروا أن تكون أول حفلة يوم 24 يوليو للجيش الأبيض.

وأضاف "المشاهد هيشوف المسرح مليان ربعه بس وهنحافظ على المسافات بينا وبين بعض وهنعوض ده عند طاقة الممثل واحنا نبقى حاطين في دماغنا إننا رايحين نسعد الناس دي رغم أنهم 25% عشان سلامتهم وسلامة الممثلين".

وأوضح الهواري أنهم سيفتحوا أول أيام العيد وسيزيدوا من عدد الحفلات "متنيه وسواريه" ليكون هناك طاقة لمعادلة الإيرادات أمام التكلفة.