السماح للعمالة الزراعية الوافدة للأردن بالانتقال من عمل لآخر بشروط

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ التقرير يتعلق بالإجراءات التي تتخذها وزارة العمل الأردنية لتنظيم سوق العمل، خاصة في القطاع الزراعي، وتسهيل عملية انتقال العمال الزراعية الوافدة داخل القطاع الزراعي حصرا.

من جانبه، قال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، إنّه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، قررت وزارة العمل الأردنية السماح للعمال غير الأردنيين العاملين والحاصلين على تصاريح عمل في القطاع الزراعي، بالانتقال من صاحب عمل لأي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي، شريطة الحصول على وثيقة براءة ذمة من صاحب العمل السابق، وأن يكون تصريح العمل منتهي.

وأضاف أنّه تقرر السماح للعمال غير الأردنيين الملغي تصاريح عملهم قبل العمل بهذا القرار، بالانتقال إلي أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي.