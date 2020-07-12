القوى العاملة تعين 164 شاباً وتتابع 3تدابير كورونا بـ29 منشأة بالبحيرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة 164 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، فضلًا عن قيام مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 329 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال سعفان، إن المديرية سجلت 150 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، من ضمنهم 94 مشتغلين، فضلا عن صرف 9 منح مولود بإجمالي 18 ألف جنيه.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية في تقريره لوزير القوى العاملة عما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، أنه تم أيضا صرف 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحتي وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه، و4 منح وفاة لأحد الأقارب بإجمالي 8 آلاف جنيه، ليصل إجمالي منح الرعاية الإجتماعية التى صرفتها المديرية لهذا الشهر 61 ألف جني، فضلا عن 7923 مصاريف علاج لعامل، وحالتين عمليات جراحية.

وقررت تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث والأزمات لتصبح غرفة عمليات المديرية على مدار 24 ساعة ونوباتجية نهارية وليلية، إضافة إلى تشكيل لجنة لتطهير ورش جميع مباني المناطق والمكاتب الخارجية والداخلية التابعة للمديرية بصفة دورية على نطاق المحافظة.