"الجيزاوي" يتفقد امتحانات الدراسات العليا بجامعة بنها

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الدراسات العليا بكليتي الزراعة والفنون التطبيقية.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة والدكتور شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية والوكلاء.

وقال "الجيزاوي"، إن الجولة تأتي في للاطمئنان على حُسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالجامعة بلغ 8688 طالبًا وطالبة، وستستمر امتحانات الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة حتى يوم 29 أغسطس المقبل.