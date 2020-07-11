رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات السنوات النهائية بكليات التجارة والعلوم

أجرى الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب اليوم السبت، جولات موسعة لتفقد أول أيام امتحانات السنوات النهائية في كليتي التجارة والعلوم.

وبدأ المغربي، جولته بتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة رافقه خلالها الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد الكلية والدكتور سامي غنيمي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد خليل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وتفقد بوابات دخول وخروج الطلاب والإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأشاد بتجهيزات الكلية واستعداداتها لامتحانات السنوات النهائية والتعليم المفتوح، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

وواصل نائب رئيس الجامعة جولاته، أيضا بتفقد سير الامتحانات بكلية العلوم رافقه خلالها الدكتور محمد مختار وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أشرف فاروق الأستاذ بالكلية.

وتفقد المغربي، قاعات الامتحانات والمدرجات واطئمن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الامتحانات.