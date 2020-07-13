تشميع 3 محلات تجارية ومطعم في دمياط مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، حملة موسعة على الكافتيريات والمقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منها التأكد من عدم تعدي نسبة الأشغال 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة وكذلك الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم تقديم الشيشة فضلاً عن ارتداء الكمامة ومهمات الوقاية وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة، وكذلك غلق المنشأة فى تمام العاشرة مساءً.

واستهدفت الحملة قرية البساتين مركز كفر البطيخ، وأسفرت عن إغلاق وتشميع 3 محلات تجارية ومطعم بمدينة كفر وقرية البساتين تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز ومدينة كفر البطيخ.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف المتابعات على كافة المنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وذلك لمتابعة تطبيق الضوابط و الاشتراطات الوقائية والمعايير الصحية المُعلن عنها مسبقاً لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والتي بدأت منذ مطلع الأسبوع الماضي.