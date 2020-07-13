انتهاء 82% من وحدات بدر السكنية المخصصة لموظفي "الإدارية"

كشف المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، عن تفاصيل الوحدات السكنية المقرر طرحها في مدينة بدر لموظفي الوزارات المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية.

وقال مندور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، إنّه جرى الانتهاء من الوحدات بنسبة 82% من التشطيبات، فضلا عن وجود عمارات جرى تشطيبها بالكامل وأصبحت جاهزة للطرح، وجار العمل حاليا في المرافق الخاصة بها.

وأضاف مندور، أنّ عدد الوحدات الموجودة في العمارات 9024 بواقع 376 عمارة، الواحدة تضم 24 وحدة، خصصتها الدولة للموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية.

وأكد أنّ مدينة بدر تعتبر الأقرب لها، ويفصلها عنها 10 دقائق فقط، وهناك تنسيق كامل بين وزارة الإسكان وجميع الوزارات المقرر نقلها للعاصمة الإدارية، لتحديد المستحقين لها، لأنها ستكون مدعمة بشكل كبير وعلى قسط سنوي على 20 سنة.

وأشار إلى أنّه جار العمل حاليا في القطار الكهربائي الذي سيصل من محطة عدلي منصور مرورا بمدينة العبور والشروق لمدينة بدر، التي لديها 3 محطات رئيسية، إضافة إلى توفير أتوبيسات للموظفين للانتقال من مدينة بدر للعاصمة الإدارية.