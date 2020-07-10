فيديو.. البابا يتحدث عن "سر الزيجة": نشكر الله على العيش في النور

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع "فيس بوك"، والقنوات الفضائية القبطية، وموقع "الساوندكلاود".

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، تحدث البابا عن الإصحاح الخامس من "إصحاح الرسل"، وتحدث البابا عن رسالة بولس الرسول إلى أهل "أفسس"، متحدثا عن سر الزيجة في الكنيسة، ومطالبا الأقباط بشكر الله على إعطائهم إمكانية أن يعيشوا في النور

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي ستنتهي يوم الأحد المقبل.