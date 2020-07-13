عميد "زراعة القاهرة": السيطرة على حريق محدود في محطة التجارب

أعلن الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، نشوب حريق مساء أمس الأحد، في بعض نموات الغاب الملاصقة لسور محطة التجارب الزراعية، مضيفًا أن الأمن الإداري بالمحطة قبل نشوب الحريق بدقائق قام بطرد مجموعة من الشباب كانوا قد تسللوا إلى محطة التجارب، ثم فوجئ الأمن الإداري بعدها باشتعال بقعة نيران سرعان ما انتشرت بفعل الرياح لتشتعل النباتات الملاصقة للسور.

وأوضح عميد كلية الزراعة، أن مساحة الحريق حوالي من 4 إلى 5 أمتار عرض في 15 مترا طول، بمحازة سور المحطة وتم السيطرة على الحريق في دقائق، باستخدام مواتير رش المياه بالمحطة ثم بمساعدة رجال الحماية المدنية.

وأكد عميد كلية الزراعة، أنه لا توجد أي خسائر مادية في أي من مرافق المحطة أو في أي مساحات بأي من وحدات المحطة البحثية، مؤكدا عدم إصابة أي شخص سواء داخل المحطة أو خارجها.