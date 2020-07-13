الوفد: وقف البناء يمنع ظهور العشوائيات مرة أخرى

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إنّ قرار الدولة بوقف تراخيص البناء على مستوى المحافظات 6 أشهر، خطوة جريئة من قبل الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف قوطة، أنّ القرار هدفه الرئيسي منع ظهور مشكلات العشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة من جديد في الدولة، وهو أمر يجب دعمه من جانب المواطنين أنفسهم.

وأوضح أنّ الدولة أنفقت في القاهرة وحدها لتطوير العشوائيات ومعالجة الأزمات الناتجة عنها من تطوير محاور وبناء كباري وغيرها نحو ربع تريليون جنيه في 6 سنوات، وهو رقم ضخم للغاية.

وأشار إلى أنّه إذا لم تتدخل الحكومة لوضع آلية لتنظيم عملية البناء، ستذهب هذه الأموال أدراج الرياح خلال 10 سنوات، نتيجة ظهور عشوائيات جديدة ومناطق غير مخططة.

وشدد على ضرورة القضاء على أزمة العشوائيات بشكل كامل على مستوى الجمهورية، خاصة في القاهرة حيث تضم 409 منطقة عشوائية، طوّرت الدولة الكثير منها، لكن يتبقى أيضا الكثير للعمل عليه.

وتابع قوطة أنّه إذا وجهت الدولة الأموال التي أنفقتها على العشوائيات لمجالات أخرى كالصناعة والتجارة أو الإسكان، ستحقق طفرات كبيرة في هذه القطاعات يشعر بها المواطن، ولذلك لا يمكن السماح بتكرار سيناريو العشوائيات مرة أخرى.