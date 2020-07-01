برلمانية تشيد بتأكيد الرئيس على عدم التهاون مع البناء المخالف

أشادت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية، اليوم، عن خطورة البناء المخالف، وتعطيل حركة السكان والمرور في المناطق ذات المباني الكثيرة المتلاصقة، مشيرة إلى أن الرئيس أكد خلال حديثه على أنه لا تهاون مع البناء المخالف.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالحليم، في بيان لها، أن ظاهرة البناء المخالف أصبحت تؤرق الدولة المصرية، ولا بد من إيجاد آليات جديدة للتعامل معها، منوهة أن هناك العديد من المواطنين استغلوا فترة انشغال الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتم تكوين عدد من المباني المخالفة ودون تصريح، مما يشكل خطورة بالغة وضياع على مجهودات الدولة التي اتخذتها على مدار الفترة الماضية في مواجهة ظاهرة البناء المخالف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظين جادة في حملات الإزالة في كل المناطق على مستوى محافظات الجمهورية لإزالة أي بناء مخالف دون ترخيص.