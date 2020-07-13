جامعة الأزهر: ندعم خطط التنمية الوطنية التي تصنع بسواعد المصريين

شارك وفد من طلاب جامعة الأزهر وطالباتها في احتفال تدشين عددٍ من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة لإسكان "حي الأسمرات"، وذلك بحضور رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر بهذه المناسبة: إن المشروعَ لبنةٌ جديدةٌ تضاف إلى البناء الوطني الذي يشيد يومًا بعد يومٍ بالقيادة السياسية وتوجيهاتها، وبسواعد المصريين جميعًا، الذين اصطفوا خلف قيادتهم في مواجهة دعاوى الهدم.

وأضاف في بيان منه، أن ما شهدناه أمس يثبت بشكل قاطع، أن مصر اختارت طريق البناء والتنمية والنهضة، وأنها تسير في الطريق الصحيح منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وليس أدل على ذلك ما تشهده البلاد من إنجازات يومية يشهد لها القاصي والداني، وذلك على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالمستوى المشرف الذي ظهر به وفد جامعة الأزهر، وهم يمثلون جامعتهم العريقة خلال الحفل البهيج، الذي أسعدنا جميعًا ونحن نتابعه في لحظة وطنية خالصة.

من جانبهم، أعرب وفد الجامعة عن سعادتهم الغامرة، وتشرفهم بمشاركتهم هذه الاحتفالية الوطنية وبهذا الإنجاز العظيم، وبإحساسهم بحجم الجهودِ التي تبذلُ، والإنجازات التي تتحققُ على أرض الواقع، لتؤكد أن وطننا الحبيب مصر يتقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، مؤكدين أنهم جميعًا على إيمانٍ كاملٍ بوطنهم وبقياداته الحكيمة برئاسة الرئيس: عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأننا ماضون في الطريق الصحيح خلف قياداتنا.