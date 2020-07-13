محافظ الإسكندرية يتابع أعمال البحث عن جثة شاب بشاطيء النخيل

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، شاطيء النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت"، لمتابعة جهود البحث عن الجثة المفقودة للضحية رقم 12 بحادث الغرق، واستجابة لاستغاثة أب وأم الضحية للعثور على نجلهم الصغير الذي غرق منذ 4 أيام.

ولقي 12 شخصًا مصرعهم غرقًا، فجر الجمعة الماضي، بشاطيء النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بإغلاق الشواطيء ومنع ارتيادها.

وببكاء لم يتوقف قالت والدة الشاب الغريق خلال حديثها مع المحافظ: "أبوس رجلك عايزة جثة ابني.. ساعدنا"، فيما رد عليها وطمأنها أنه جاء من أجلها وأن جهود البحث مستمرة لانتشال جثمان نجلها.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية بالتعاون مع غطاسين متطوعين، لليوم الرابع على التوالي، جهود البحث عن جثة الشاب "شادي عبد الله عثمان"، 17 عامًا، من كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وأمر المحافظ قوات الإنقاذ النهري بتوفير مركب والدعم اللازم للغطاسين المتطوعين، للمشاركة في أعمال البحث عن الجثمان المفقود بين الصخور منذ 4 أيام.