عاجل.. انتشال الجثة الـ11 من شاطئ النخيل في الإسكندرية

تمكّنت قوات الإنقاذ النهري فى الإسكندرية، اليوم الأحد، من العثور على الجثمان رقم 11 للغارقين في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، وذلك بعد يومين من البحث عن جثامين الغرقي.

وقال مصدر أمني، إنَّ الجثة جرى انتشالها من شاطئ النخيل، موضحًا أنَّ الجثة لشخص يُدعى أيمن غريب.

وأوضح أنَّ أسرة الغريق تعرفت عليه، وجرى نقله إلى مشرحة الإسعاف، مشيرًا إلى أنَّه جار البحث عن الغريق الثاني عشر.

فيما أمرت النيابة العامة بمواصله البحث داخل البحر وذلك بعد وصول البلاغ رقم 12 إلى النيابة بوجود جثمان أخر لشاب كان يتواجد معهم في البحر ولم يتمّ العثور عليه وكان من الشباب الذين نزلوا إلى المياه سريعا لإنقاذ الطفل الصغير.

وتمكّنت قوات الإنقاذ النهري فى الإسكندرية، اليوم الأحد من العثور على جثمان رقم 11 الجثامين الغارقة في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، وذلك بعد يومين من البحث عن جثامين الغرقي.

وقال مصدر أمني، إنَّ الجثة جرى انتشالها من شاطئ لانخيل، ، موضحًا أن الجثة لشخص يُدعى أيمن غريب.

وأوضح أنَّ أسرة الغريق تعرفت عليه، وجرى نقله إلى مشرحة الإسعاف، مشيرًا إلى أنَّه جار البحث عن الغريق الثاني عشر .

فيما أمرت النيابة العامة بمواصله البحث داخل البحر وذلك بعد وصول البلاغ رقم 12 إلى النيابة بوجود جثمان أخر لشاب كان يتواجد معهم في البحر، ولم يتمّ العثور عليه وكان من الشباب الذين نزلوا إلى المياه سريعًا لإنقاذ الطفل الصغير.