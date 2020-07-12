إصابة 6 في تصادم 5 سيارات بكورنيش الإسكندرية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين 5 سيارات ملاكي بمنطقة الإبراهيمية بطريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الأحد، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور.

وتلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الجيش "الكورنيش" بمنطقة الإبراهيمية، وانتقل ضباط القسم والمرور و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص تصادم 5 سيارات ملاكي أمام نفق الإبراهيمية، ما أدى إلى تلفيات بالسيارات وتوقف حركة المرور في اتجاه المندرة.

وقال الدكتور محمد عرابي ، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات، ونُقل 3 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي، و3 آخرين لمستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم.

وحُررمحضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.