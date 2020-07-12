محافظ الإسكندرية: شاطئ النخيل مهمل منذ سنوات لأنه خطر

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شاطئ النخيل أمس للاطمئنان على أهالي وأسر الضحايا الموجودين بانتظار استخراج جثث ذويهم من البحر، موضحا أنّه وجد 10 لافتات مدونا عليها "مغلق بناء على قرار مجلس الوزراء"، إذ إنّ شاطئ النخيل معروف منذ سنوات أنّه خطر جدا، وفي العام قبل الماضي كان هناك 16 غريقا في يوم واحد.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ شاطئ النخيل له طبيعة خاصة، لأن به دوامات ونسبة الوفيات به عالية، وقبل نحو 20 عاما تم عمل حواجز لكسر الموجة، كانت مصممة بشكل خاطئ، ما تسبب في غرق المواطنين: "رغم كده الناس عاوزة تنزل تاني، وبيتسللوا للشاطئ الساعة 4 الصبح في غياب أي مسؤولين".

وتابع أنّ الشاطئ مهمل وممتلئ بالقمامة، ولا أحد ينزل إليه منذ سنوات لأنّه خطر، وجميع من غرقوا من محافظات مجاورة ولا يوجد أي شخص من الإسكندرية، لأنّهم يعلمون أنّ هذا الشاطئ خطر، وحين كان يسمح بالنزول فيه الأعوام الماضية كان هناك منقذين بشكل كبير جدا واستعدادات كثيرة ومسؤولين في حالة حدوث أي حالة غرق.