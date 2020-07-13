"الروم الأرثوذكس" تنتقد تركيا وتشيد بمصر: السيسي يمنحنا كنائس يوميا

وصف البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، "آيا صوفيا"، بأنّها أكبر الآثار المسيحية التاريخية في الشرق، مشيرا إلى أنّه شعر بحزن وقلق كبيرين لقرار تركيا تحويل "آيا صوفيا" التي قال إنّها "كاتدرائية" إلى "مسجد".

وقال البطريرك في بيان: "يأتي هذا التحدي لزعزعة وتحريك المياه المضطربة بالفعل، بسبب جائحة الفيروس التاجي، ففي الوقت الذي فيه يجب علينا خلال هذه الفترة أن نقاتل معًا في تعاضد ضد العدو غير المرئي للوباء، تأتي تركيا وتضيف شوكة كبيرة أخرى في التعايش السلمي بين الشعوب والأديان، كما تستخدم تركيا الحقوق الدينية والثقافية لأغراض أخرى، وقبل كل شيء نرى التاريخ يتغير وينشأ انقسام جديد للمصالح الشخصية".

وتابع البطريرك أنّ عكس هذا يحدث في مصر حيث يتمتع الجميع بالحرية الدينية ويَعُم التعايش السلمي بينهم. فرئيسنا السيسي يمنح يوميا سندات ملكية لكنائسنا المسيحية، كما أنّ السلطات السياسية والدولة في بلادنا تسمح لنا بحرية العبادة في كنائسنا وتجديدها وتجميلها والحفاظ عليها.